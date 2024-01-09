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19:15, 9 января 2024Из жизни

Фото загадочного трехметрового существа смутили рыбака с 50-летним стажем

У берегов Австралии поймали загадочное трехметровое существо, похожее на угря

Фото: Rostislav Stefanek / Shutterstock / Fotodom

Фото пойманного у берегов австралийского штата Новый Южный Уэльс странного морского существа, похожего на аномально длинного угря, испугали пользователей сети и смутили опытного рыбака. Об этом сообщает Miami Herald.

Снимки загадочного создания появились в местной группе в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На них запечатлено коричневое трехметровое змееподобное существо с испуганными глазами, огромным ртом и зубами, похожими на скрученные ногти.

«Для меня такое в новинку, а я занимаюсь коммерческой рыбалкой уже 50 лет. Я никогда не видел ничего подобного. Это не щука и не серебряный угорь. По зубам похож на какую-то мурену, но лицо слишком тупое для нее», — написал в начале января Джейсон Мойс, известный в соцсети под ником Trapman Australia. По его словам, длина существа составляла около трех метров.

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Подробности о том, кто его поймал, не разглашаются, однако известно, что оно выплыло из залива Питтуотер на юго-востоке Австралии.

Фотографии собрали 1350 реакций и комментариев. Некоторые пользователи отметили, что существо их очень пугает и вполне могло бы стать героем фильма ужасов.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд на пляже нашли ската со следами зубов неизвестного существа. Когда рыбу заметили прохожие, ее раны все еще кровоточили.

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      Екатерина Лобанова
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