Фото загадочного трехметрового существа смутили рыбака с 50-летним стажем

У берегов Австралии поймали загадочное трехметровое существо, похожее на угря

Фото пойманного у берегов австралийского штата Новый Южный Уэльс странного морского существа, похожего на аномально длинного угря, испугали пользователей сети и смутили опытного рыбака. Об этом сообщает Miami Herald.

Снимки загадочного создания появились в местной группе в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На них запечатлено коричневое трехметровое змееподобное существо с испуганными глазами, огромным ртом и зубами, похожими на скрученные ногти.

«Для меня такое в новинку, а я занимаюсь коммерческой рыбалкой уже 50 лет. Я никогда не видел ничего подобного. Это не щука и не серебряный угорь. По зубам похож на какую-то мурену, но лицо слишком тупое для нее», — написал в начале января Джейсон Мойс, известный в соцсети под ником Trapman Australia. По его словам, длина существа составляла около трех метров.

Подробности о том, кто его поймал, не разглашаются, однако известно, что оно выплыло из залива Питтуотер на юго-востоке Австралии.

Фотографии собрали 1350 реакций и комментариев. Некоторые пользователи отметили, что существо их очень пугает и вполне могло бы стать героем фильма ужасов.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд на пляже нашли ската со следами зубов неизвестного существа. Когда рыбу заметили прохожие, ее раны все еще кровоточили.