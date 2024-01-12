Названы самые высокооплачиваемые профессии начала года

«Авито Работа»: профессия дальнобойщика стала самой высокооплачиваемой в январе

В начале января 2024 года средние предлагаемые зарплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 11 процентов, увеличившись с 57 593 рублей до 63 750 рублей. К такому выводу пришли аналитики «Авито Работы». Они также назвали самые высокооплачиваемые профессии начала нового года. С исследованием ознакомилась «Лента.ру».

Возглавил рейтинг высокооплачиваемых работников водитель-дальнобойщик. Спрос на профессионалов в этой отрасли по сравнению с январем 2023 года увеличился на 19 процентов, а средние зарплатные предложения — на 23 процента, достигнув отметки в 137 939 рублей.

В Смоленске ответственному и опытному водителю-дальнобойщику категории Е, С проверенный работодатель готов предложить зарплату в размере 170-300 тысяч рублей в месяц. При этом компания предоставляет сотруднику машину из нового автопарка и оплачивает командировочные расходы.

На второй строчке топа оказался бурильщик с приростом числа вакансий на 85 процентов. Средняя предлагаемая зарплата профессионала составила 128 638 рублей, что на 48 процентов больше, чем за тот же период в прошлом году.

В Краснодарском крае бурильщику готовы предложить зарплату 100-200 тысяч рублей в зависимости от навыков и трудового стажа. Компания также предоставляет систему наставничества для начинающих специалистов.

Третье место занял водитель бульдозера. За год спрос на них вырос на 39 процентов, а средние зарплатные предложения — на 71 процент. Теперь работодатели готовы платить работникам в среднем 114 456 рублей.

В Ульяновской области крупная транспортная компания готова предложить опытному водителю зарплату 115-160 тысяч рублей в зависимости от графика работы. Организация предоставляет корпоративное обучение, проживание, питание, спецодежду, а также регулярные надбавки и премии.

Четвертую строчку заняли плиточники с увеличением числа вакансий на 53 процента и средних предлагаемых зарплат на 49 процентов. В среднем им предлагают в качестве оплаты труда 109 706 рублей.

В Свердловской области проверенный работодатель ищет мастера плиточных работ с зарплатой до 300 тысяч рублей. Работодатель предлагает возможность мгновенного трудоустройства, удобный график работы и выбор объекта в соответствии с местом проживания специалиста.

Замыкает топ агроном. Спрос на профессионалов за год увеличился на 131 процент, а средние предлагаемые зарплаты выросли на 61 процент и достигли 104 738 рублей.

В Иркутской области требуется главный агроном с опытом от пяти лет. Местное фермерское хозяйство готово платить специалисту 100-200 тысяч рублей. Работодатель предлагает не только бесплатные проживание, питание и проезд, но и премиальные выплаты при увеличении урожайности.

Ранее стало известно, что в Калининградской области резко выросли зарплаты, предлагаемые соискателям. По словам министра социальной политики региона Анжелики Майстер, местные работодатели в условиях жесткого дефицита кадров подняли зарплатные предложения на 25 процентов.