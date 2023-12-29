Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
19:02, 29 декабря 2023Экономика

В одном регионе резко выросли зарплаты на предлагаемых вакансиях

Зарплаты на предлагаемых вакансиях в Калининградской области выросли на 25 %

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В условиях жесткого дефицита кадров работодатели из Калининградской области подняли зарплатные предложения соискателям на 25 процентов. Об этом сообщила министр социальной политики региона Анжелика Майстер, передаетТАСС.

По ее словам, в регионе растет число рабочих мест с предлагаемыми зарплатами от 35 до 50 тысяч рублей и выше. При этом на 20 процентов снизилось количество предлагаемых вакансий с заработной платой до 25 тысяч рублей.

Резкое повышение зарплат наблюдается почти по всем отраслям. Сильнее всего оклады выросли в сельском хозяйстве, индустрии гостеприимства, торговле, а в строительной сфере, наоборот, снизились. Наименее привлекательными продолжают оставаться вакансии в бюджетной сфере, добавила Майстер. Она также подчеркнула, что с учетом сложившегося дефицита работодатели готовы трудоустраивать и неопытную молодежь, и представителей предпенсионного возраста.

Сейчас пытаются справиться с дефицитом кадров 74 процента компаний, предлагая платить сотрудникам больше. Однако, по мнению UTEAM, этот метод постепенно теряет эффективность и может навредить экономике. Тем не менее уровень предлагаемых и ожидаемых заработных плат продолжит расти из-за усиления инфляции, дефицита специалистов и желания компаний перекупать лучших кандидатов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Президент Польши обратился к НАТО по вопросу залетевшей с Украины ракеты

      Раскрыта цена чудо-смартфона

      Полковник высказался о запасах западного оружия у Украины

      Британия отправит Украине сотни ракет противовоздушной обороны

      В Польше оценили российскую РСЗО «Возрождение»

      Американская пара купила дом и обнаружила в подвале тайную комнату

      Россиянин скачал приложение и потерял 12 миллионов рублей

      В США назвали причину атак на американские базы

      Петр Ян назвал условие для организации боя с Макгрегором

      Москвичи бросились покупать электромобили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости