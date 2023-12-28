Зарплатные ожидания россиян в 2023 году выросли на 15-20 процентов

В 2023 году россияне стали просить больше денег при трудоустройстве. Об этом сообщают аналитики сервиса UTEAM (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

О росте зарплатных ожиданий на 15-20 процентов заявили большинство опрошенных работодателей (67 процентов). При этом не все компании оказались готовы к таким запросам.

«Кандидаты, которые сегодня все-таки выходят на рынок труда, в своих требованиях опираются не только на то, сколько они зарабатывали раньше, но и на то, как меняется рынок в целом, на инфляцию и рост цен. Именно поэтому иногда зарплатные ожидания соискателей существенно выше их доходов на последнем месте работы», — пояснили эксперты сервиса.

На рост зарплатных ожиданий россиян повлияла «гонка зарплат»: 74 процента фирм пытаются справиться с дефицитом кадров, предлагая платить больше, но этот метод постепенно теряет эффективность и может навредить экономике, предупреждают представители отрасли. Увеличивать вознаграждение бесконечно невозможно, и такой метод работает только на короткой дистанции, перегревая рынок. Однако, отмечают в UTEAM, уровень предлагаемых и ожидаемых заработных плат продолжит расти из-за усиления инфляции, дефицита специалистов и желания компаний перекупать лучших кандидатов.

Российские компании уже признали серьезные сложности с подбором персонала. Большинство опрошенных работодателей (83 процента) заявили о проблемах с поиском рабочих рук. Не сталкивались с такой проблемой только 12 процентов респондентов. Помимо повышения зарплат значительная часть работодателей (62 процента) практикует внутреннее обучение и развитие системы наставничества. Готовых сотрудников на рынке все меньше, поэтому компании превращают в тренд систему обучающих программ и наставничества, добавила руководитель UTEAM.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России активно решается вопрос дефицита кадров среди айтишников. С 2019 года число абитуриентов, поступающих на IT-специальности, увеличилось почти в 2,5 раза, в отраслевых вузах страны появляются целые цифровые кафедры, поэтому динамика восполнения дефицита кадров стала позитивной, подчеркнул он.