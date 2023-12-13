В России признали серьезные сложности с поиском рабочих рук

UTEAM: 83 % компаний в России признали серьезные сложности с подбором персонала

Российские компании признали серьезные сложности с подбором персонала. Об этом заявили эксперты кадровой компании UTEAM (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Большинство опрошенных работодателей (83 процента) заявили о проблемах с поиском рабочих рук. Не сталкивались с такой проблемой только 12 процентов респондентов.

Решить проблему кадрового голода 74 процента компаний пытаются при помощи увеличения зарплат, однако этот метод постепенно теряет свою эффективность и может даже навредить экономике, предупреждают эксперты.

«Увеличивать вознаграждение бесконечно невозможно. Такой подход перегревает рынок, ведь зарплаты увеличиваются "вынужденно", без подкрепления ростом реальной производительности труда. В некоторых ситуациях работодатели буквально переплачивают специалистам — увеличивают оклады, чтобы привлечь или удержать сотрудника в компании, независимо от того, какие результаты в работе он показывает. Это истощает запас прочности и конкретного бизнеса, и экономики в целом, а также способствует росту инфляции», — пояснила руководитель отдела по подбору персонала кадровой компании UTEAM Ирина Антоненко.

Значительная часть работодателей (62 процента) практикуют внутреннее обучение и развитие системы наставничества, что позволяет принимать на работу соискателей с недостаточным опытом и выращивать необходимых специалистов внутри компании из текущих сотрудников. Готовых сотрудников на рынке все меньше и меньше, поэтому компании превращают в тренд систему обучающих программ и наставничества, добавила Антоненко.

Почти каждый второй работодатель (59 процента) сотрудничает с профильными вузами и ссузами и набирает персонал со студенческой скамьи. Для этого компании развивают программы стажировок, назначают именные стипендии, помогают учебным заведениям с техническим оснащением, чтобы после выпуска специалисты имели опыт работы на современном оборудовании.

Помимо этого, половина опрошенных начали активно развивать бренд работодателя и вкладываться в популяризацию компании, а также автоматизировать подбор и внедрять диджитал-инструменты в HR (55 и 51 процент соответственно). 47 процентов компаний стали уделять больше внимания удержанию работников: расширять программы долгосрочной мотивации, предоставлять прибавку к зарплате, расширенный соцпакет, дополнительные дни отпуска, годовое премирование, льготное кредитование, ежегодное обучение. Кроме того, 43 процента компаний предлагают гибкий график, а 38 процентов реализуют реферальную программу. 27 процентов работодателей признались в переманивании сотрудников у конкурентов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала нехватку рабочих рук основной проблемой российской экономики. По ее словам, для дальнейшего роста экономики необходимо обеспечить не наличие денег и кредитов, а повысить производительность труда. Сейчас экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, и самая острая проблема с кадрами обстоит в отраслях, которые перешагнули докризисный уровень, добавила Набиуллина.