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19:37, 17 ноября 2023Экономика

В России рассказали о попытках решить проблему дефицита IT-специалистов

Глава Минцифры увидел позитив в динамике восполнения дефицита IT-кадров в России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия активно решает вопрос дефицита кадров среди айтишников, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. С 2019 года число абитуриентов, поступающих на IT-специальности, увеличилось почти в 2,5 раза, приводит его слова РИА Новости.

В отраслевых вузах страны сейчас появляются целые цифровые кафедры, напомнил Шадаев, общаясь с журналистами в рамках Каспийского цифрового форума в Дагестане. Динамику восполнения дефицита кадров он назвал позитивной.

К примеру, в 2023 году отечественные вузы подготовили 140 тысяч мест для обучения выпускников актуальным языкам программирования, рассказал Шадаев. При этом заявок от выпускников поступило чуть ли не втрое больше — всего около 400 тысяч, что говорит о популярности данного направления, резюмировал глава Минцифры.

Ранее стало известно о резком росте зарплат российских IT-специалистов. По данным кадровой компании Uteam, с начала года они выросли на 10-15 процентов. В отдельных случаях месячный заработок айтишника в России может приближаться к 800 тысячам рублей, следует из исследования. При этом средние зарплаты таких специалистов по стране составляют около 170 тысяч. В Москве они несколько выше — на уровне 210 тысяч рублей.

По оценкам Шадаева, озвученным в августе, нехватка кадров в IT-отрасли составляет порядка 500-700 тысяч человек. Всего же внутри страны сейчас, по его словам, трудится около 740 тысяч айтишников.

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      Лилиана Набиуллина
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