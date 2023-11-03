Зарплаты российских IT-специалистов резко выросли

Uteam: зарплаты российских IT-специалистов выросли на 10-15 % с начала года

По итогам первых девяти месяцев 2023 года зарплаты российских IT-специалистов выросли на 10-15 процентов в сравнении с тем же периодом 2022-го. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитиков кадровой компании Uteam.

В ходе исследования были проанализированы в общей сложности 2128 вакансий специалистов по data science, менеджеров продуктов и других IT-специалистов из собственной базы Uteam и других крупных сайтов для поиска работы на российском рынке.

Эксперты отметили, что в некоторых случаях ежемесячный оклад таких работников может достигать 800 тысяч рублей. Однако в среднем зарплаты айтишников по России в настоящее время составляют 170 тысяч. В Москве показатель оказался больше на 40 тысяч и достиг уровня в 210 тысяч рублей.

Аналитики связывают резкий рост зарплаты айтишников в стране с рядом факторов, включая потребность в разработке сервисов, ушедших из России в связи с международными санкциями, инфляцию и релокацию специалистов за рубеж. В итоге спрос на подобных работников в стране продолжает оставаться на высоком уровне, пришли к выводу эксперты.

О росте зарплат айтишников в России ранее сообщал и заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Максим Паршин. По его словам, ежемесячные оклады таких работников в стране по итогам 2022 года увеличились на 19 процентов. При этом темпы роста зарплат айтишников оказались выше, чем в среднем по экономике.