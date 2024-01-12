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11:55, 12 января 2024Россия

Пятерых рыбаков унесло на отколовшейся льдине в Байкал

На Байкале пятерых рыбаков унесло на оторвавшейся льдине в озеро

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В Бурятии пять рыбаков оказались на оторванной льдине в озере. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по российскому региону.

Пятеро россиян рыбачили близи станции Выдрино в Кабанском районе. Чтобы спасти их, к месту происшествия прибыли девять спасателей и четыре единицы техники.

В декабре 2023 года Воронеже огромная глыба льда с крыши обрушилась на россиянку и раздробила ей ноги. Пострадавшая выжила — у нее диагностировали отрытые переломы голеней обеих ног.

До этого на Сахалине 26 рыбаков-любителей оказались на отколовшейся льдине в четырех километрах от берега. Из-за сильного ветра треснул лед, ширина трещины достигала 30-40 сантиметров.

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      Анастасия Шейкина
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