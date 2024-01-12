Раскрыты причины нанесения ударов США и Великобритании по Йемену

Востоковед Онтиков: США нанесли удар по Йемену, чтобы восстановить репутацию

Востоковед Андрей Онтиков раскрыл причины нанесения Соединенными Штатами и Великобританией массированного удара по позициям хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». В беседе с «Известиями» он заявил, что таким образом Вашингтон пытается восстановить репутацию, которая сильно пострадала после эскалации на Ближнем Востоке.

«Американцы сейчас серьезно огрызнулись, потому что вся эскалация, которая идет с начала октября прошлого года на Ближнем Востоке, очень сильно по ним била. Била, потому что пошли прахом планы по примирению Саудовской Аравии и Израиля и, соответственно, создание транспортного коридора из Индии через эти две страны в Европу», — объяснил эксперт, указав, что операция Вашингтона и Лондона в Йемене нарушила нормы международного права.

По словам Онтикова, США не могут оказать должного давления на Израиль, чтобы прекратить конфликт в секторе Газа. Кроме того, отметил он, из-за постоянных атак на американские базы в Сирии и Ираке, а также активизации хуситов встал вопрос, «американцы все еще мировой жандарм или уже нет».

В заключение востоковед указал, что ситуация на Ближнем Востоке завязана на создании транспортных коридоров. «Через Саудовскую Аравию, Израиль должен был пойти коридор из Индии в Европу, мимо побережья Йемена через Баб-эль-Мандебский пролив идет уже действующий коридор в сторону Суэцкого канала», — рассказал он, добавив, что Британия присоединилась к операции, потому что ее страховые компании получают большие деньги с функционирования этого канала.

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке союзников нанесли массированный удар по позициям хуситов в Йемене. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам. В Вашингтоне объяснили, что целью операции было лишение возможности хуситов атаковать корабли в Красном море.