Разин подтвердил уход от первой гражданской жены во время ее беременности

Разин подтвердил, что ушел от первой гражданской жены, когда она была беременна

Российский певец и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин подтвердил, что ушел от своей первой гражданской супруги в тот период, когда она была беременна. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Медиаменеджер поведал, что решил расстаться с возлюбленной в 1984 году, а также добавил, что сейчас его первая гражданская супруга проживает в Нижнем Новгороде, а 40-летний сын Илья от нее — в Санкт-Петербурге.

«Да, действительно, все, что было показано в художественным фильме "Ласковый май" 2008 года — правда. Это действительно был мой первый гражданский брак, но от него родился ребенок. И я уехал в 1984 году, в декабре месяце, когда Ирина уже была беременна, потом родился сын Илья», — рассказал продюсер.

Ранее Разин захотел привлечь к уголовной ответственности вдову экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Светлану.

Медиаменеджер рассказал, что написал заявления в полицию на супругу исполнителя Светлану Шатунову и его директора Аркадия Кудряшова за то, что, по его словам, они дали согласие на использование песен «Ласкового мая» в сериале «Слово пацана: кровь на асфальте». Разин обвинил участников дела в краже его интеллектуальной собственности.