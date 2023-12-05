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18:22, 5 декабря 2023Культура

Разин захотел привлечь к ответственности вдову Шатунова

Разин написал заявление на вдову Шатунова из-за песен в сериале «Слово пацана»
Андрей Разин

Андрей Разин. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский продюсер Андрей Разин захотел привлечь к уголовной ответственности вдову экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Светлану. Об этом он сообщил на видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Медиаменеджер рассказал, что написал заявления в полицию на супругу исполнителя Светлану Шатунову и его директора Аркадия Кудряшова за то, что, по его словам, они дали согласие на использование песен «Ласкового мая» в сериале «Слово пацана: кровь на асфальте». Разин обвинил участников дела в краже его интеллектуальной собственности.

По словам продюсера, он является единственным правообладателем песен группы, а потому вопросы об их использовании в различных кинематографических проектах должны быть согласованы с ним. На видео Разин признался, что ему понравился сериал, но из-за «липового» договора в проект «полетят страйки».

В ноябре прошлого года Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске отказал Андрею Разину в правах на песни поп-группы «Ласковый май».

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      Анастасия Астахова
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