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18:50, 30 ноября 2022Культура

Суд вновь отказал Андрею Разину в правах на песни «Ласкового мая»

Суд вновь отказал продюсеру Андрею Разину в правах на песни группы «Ласковый май»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске отказал продюсеру Андрею Разину в правах на песни поп-группы «Ласковый май». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Таким образом, Разин вновь не смог получить права на хиты, которые принадлежат экс-солисту Юрию Шатунову. Он подавал кассационную жалобу на приостановку рассмотрения дела о смежных правах на музыкальные композиции группы, однако она не была удовлетворена. Решение судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 14 июля 2022 года осталось без изменений.

8 июня этого года суд апелляционной инстанции в Ставрополе вынес решение в пользу Шатунова и подтвердил отсутствие юридических прав Разина на песни «Ласкового мая». Через две недели после победы в суде певец скончался, а экс-продюсер группы подал кассацию в отношении наследников Шатунова, супруги и двоих его детей. Близкие певца заявили, что его здоровье подкосили бесконечные суды с Разиным.

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Евгений Шульгин
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