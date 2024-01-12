Росстат назвал разницу в доходах богатейших и беднейших россиян

Росстат: доходы богатейших россиян превышают доходы беднейших в девять раз

Доходы 10 процентов богатейших россиян в 2022 году в девять раз превышали доходы 10 процентов беднейших, при этом у наименее обеспеченных семей на социальные выплаты приходится до 40 процентов всех имеющихся в наличии средств. Об этом со ссылкой на исследование Росстата, завершенное в декабре 2023 года, пишет РБК.

В соответствии с методологией ведомства, речь идет о среднемесячном доходе одного члена домохозяйства. Самые богатые десять процентов (26,7 процента всех доходов в стране) имеют доход в размере 101,2 тысячи рублей, а самые бедные (2,9 процента) — 11,1 тысячи.

Для верхних десяти процентов трудовая деятельность, то есть заработная плата или самостоятельная занятость, приносит 91 процент дохода, а для нижних — 56,9 процента. В доходах от предпринимательства соответствующая разница составляет 23 тысячи рублей против 2,2 тысячи.

При этом в среднем богатейшие россияне получают больше социальных выплат, чем беднейшие — 9,4 процента от всех отчислений против 6,3 процента. Однако в Минтруде пояснили, что на результат влияют пенсионные выплаты, которые назначаются по результатам трудовой деятельности и не зависят от нужды получателя в помощи.

Если говорить отдельно о пенсиях, то на богатейшую группу приходится 10 процентов от всего объема выплат, а на беднейшую — 3,7 процента. Для пособий и компенсаций наблюдается обратная картина — 7,6 процента против 14,7 процента.

