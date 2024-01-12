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13:35, 12 января 2024Путешествия

Росавиация запретила авиакомпаниям использовать воздушное пространство Йемена

Росавиация запретила авиакомпаниям летать над Йеменом в целях безопасности

Фото: Fawaz Salman / Reuters

Росавиация запретила отечественным авиакомпаниям использовать воздушное пространство Йемена. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Это решение российские авиационные власти приняли в целях безопасности полетов. Запрет касается всех гражданских воздушных судов России, в том числе осуществляющих транзитные рейсы.

Отмечается, что подобные ограничения будут действовать до особого указания.

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли массированный удар по позициям хуситов в Йемене. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам.

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      Фариза Бацазова
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