Росавиация запретила авиакомпаниям использовать воздушное пространство Йемена

Росавиация запретила авиакомпаниям летать над Йеменом в целях безопасности

Росавиация запретила отечественным авиакомпаниям использовать воздушное пространство Йемена. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Это решение российские авиационные власти приняли в целях безопасности полетов. Запрет касается всех гражданских воздушных судов России, в том числе осуществляющих транзитные рейсы.

Отмечается, что подобные ограничения будут действовать до особого указания.

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли массированный удар по позициям хуситов в Йемене. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам.