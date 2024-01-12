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13:28, 12 января 2024Среда обитания

Россиянам назвали одну опасность при покупке квартиры

Адвокат Филиппов посоветовал не занижать стоимость недвижимости при покупке
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянам не рекомендуется указывать в договоре купли-продажи квартиры заниженную сумму при приобретении недвижимости, поскольку это может грозить серьезными последствиями. Такую опасность назвал в разговоре с aif.ru адвокат Никита Филиппов.

В этом случае покупатель рискует не вернуть всю уплаченную сумму, если сделка вдруг будет отменена, предупредил эксперт. Это возможно, например, если договор купли-продажи будет оспаривать бывший супруг продавца, чьи интересы не были учтены. Так, может выясниться, что продавец завладел квартирой мошенническим путем либо продает ее в преддверии банкротства, чтобы ее не забрали в рамках погашения долга.

Сам факт покупки имущества по цене ниже рыночной в суде будет рассматриваться как свидетельство недобросовестности покупателя, ведущее к изъятию квартиры. Если при занижении стоимости продавец уклонился от уплаты крупной суммы подоходного налога, покупатель может быть признан его соучастником и привлечен к уголовной ответственности.

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Россиянин также рискует потерять деньги, если решит продать эту квартиру раньше, чем через пять лет с момента ее приобретения. В этом случае он должен будет заплатить налог, базой которого является разница между суммой продажи и стоимостью покупки. Поскольку стоимость недвижимости ранее была занижена, начисленный налог на доходы окажется завышенным.

Ранее старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов заявил, что в Москве больше не выгодно приобретать жилье в новостройках со льготной ипотекой.

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      Мария Черкасова
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