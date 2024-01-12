Россиян предостерегли от покупки жилья в Москве с льготной ипотекой

Эксперт Смирнов: покупать новостройки с льготной ипотекой в Москве невыгодно

Покупка новостроек с льготной ипотекой в Москве больше не выгодна. От подобных сделок желающих приобрести жилье предостерег старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов, передает «РИА Новости».

По словам Смирнова, сейчас покупка недвижимости с помощью рыночной ипотеки может оказаться выгоднее, чем льготная ипотека. К такому результату привели ужесточения условий льготных кредитов на жилье в декабре 2023 когда, когда лимиты для Москвы были снижены до шести миллионов рублей.

В качестве примера эксперт предложил рассмотреть квартиру площадью 50-60 квадратных метров в районе станции метро «Жулебино». «Чтобы попасть в лимит, покупатель должен иметь первоначальный взнос в 7,5 миллиона рублей. В этом случае переплата по кредиту на 30 лет составит почти 13 миллионов рублей, ежемесячный платеж — 37 тысяч рублей. Кроме того, заемщику нужно будет потратить не менее 400 тысяч рублей, чтобы дождаться ввода дома весной 2025 года», — рассказал Смирнов.

Он добавил, что в том же районе можно купить объект в здании на пять лет старше от того же девелопера, однако уже на вторичном рынке и по цене на 12 процентов ниже, чем в случае с новостройкой. При таком раскладе ежемесячный платеж составит 45 тысяч рублей. Кроме того, через год может появиться возможность рефинансировать кредит, к примеру, под 12 процентов, после чего платеж может сократиться до 34 тысяч. Начисленные проценты составят 8,4 миллиона при сроке в 30 лет, а трат на временную аренду жилья и ремонт можно будет избежать.

Ранее эксперты рынка недвижимости заявили, что предпосылок для больших скидок на квартиры в Москве в ближайшее время не наблюдается.