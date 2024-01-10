Предсказано будущее цен на квартиры в Москве

РГ: предпосылок для больших скидок на квартиры в Москве нет

Предпосылок для больших скидок на квартиры в Москве в ближайшее время не наблюдается. Будущее цен на жилье в столице предсказали опрошенные «Российской газетой» эксперты.

Несмотря на рост ипотечных ставок и ужесточения правил выдачи кредитов на жилье, девелоперы не спешат снижать цены на квартиры в новостройках, отметили специалисты. Эксперты допускают, что в начале 2024 года застройщики могут объявить какие-то акции, но существенных скидок не предложат.

«Рекомендую покупателям не откладывать покупку в новостройках, так как предпосылок для устойчивого удешевления квартир в них нет», — заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Эксперт также считает строящееся жилье надежным активом для сбережения средств на фоне экономических трудностей.

На вторичном рынке большинство сделок сейчас — альтернативные. То есть продает свою квартиру и на вырученные деньги покупает другую. На этом фоне специалисты не ожидают существенного спада спроса и снижения цен в ближайшем будущем. В дальнейшем ситуация будет зависеть от ставок по ипотеке — если они будут повышаться, то спрос и цены начнут падать.

Ранее эксперты спрогнозировали, что цены на вторичное жилье в Москве снизятся на 10-15 процентов. Это должно произойти на фоне охлаждения рынка ипотеки.