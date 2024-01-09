Ценам на один тип жилья в Москве предрекли снижение

Эксперт Григорьева: цены на «вторичку» в Москве и Петербурге упадут на 15 %

В 2024 году стоимость недвижимости на вторичном рынке Москвы и Санкт-Петербурга упадет на 10-15 процентов. Такое будущее ценам на один тип жилья в двух мегаполисах предрекла генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева в разговоре с «Известиями».

По словам эксперта, стоимость «вторички» в обоих городах снизится из-за охлаждения рынка ипотеки. Что касается нового фонда готовых квартир, то цены на них, считает Григорьева, упадут не более чем на 5 процентов, а жилье в престижных локациях и вовсе не подешевеет. «Наиболее вероятные максимальные дисконты — на квартиры больше 60 квадратных метров, так как именно они больше всего пострадают от повышения первоначального взноса и снижения лимитов по льготным программам. Одновременно стоимость однокомнатных квартир может и не снизиться, поскольку они особенно востребованы на рынке, а недорогие объекты могут даже прибавить в цене», — добавила специалист.

«Первичка», убеждена Григорьева, в ближайшем будущем существенно не подешевеет, с большой долей вероятности цены на нее в ближайшие полгода будут заморожены. В свою очередь, стоимость объектов в центре Москвы и Петербурга может увеличиться на пять процентов.

Ранее в январе экономист Михаил Беляев допустил снижение ставок по ипотеке до 10 процентов к середине 2024 года.