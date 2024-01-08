Экономист высказался о будущем ипотечных ставок в 2024 году

Экономист Беляев: в 2024 году ипотечная ставка может быть около 10 процентов

Если Центральный Банк примет решение о понижении ключевой ставки, он не сможет сделать это быстро, потому ипотечные ставки так же будут опускаться постепенно. Возможно их снижение до 10 процентов к середине года. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал экономист Михаил Беляев.

«Все зависит от того, какой окажется ключевая ставка ЦБ. Как мы знаем, он весьма упорен в проведении жесткой денежно-кредитной политики, потому существует угроза, что в ближайшее время ставка будет только повышаться или, как минимум, останется на своем месте, хотя она и так немыслимо высока», — заметил Беляев.

Даже в случае принятия соответствующего решения, резкое снижение ставки, по словам собеседника «Ленты.ру», опасно: это может стать новым шоком для экономики. ЦБ сможет позволить себе только постепенное понижение по одному процентному пункту.

Хорошо, если к середине года ставка понизится до 10 процентов, хотя это все равно очень высоко для ипотеки, даже запретительно высоко. Цены на квартиры при этом останутся на текущем уровне, а те, кто рассчитывал на ипотеку, по-прежнему будут лишены такой возможности Михаил Беляев экономист

Большая часть населения, как отметил Беляев, может позволить себе улучшение жилищных условий только в комплекте с ипотекой.

«Население не покупает квартиры за готовые деньги, ипотекой пользуются все. Даже 10 процентов — это очень много. Приемлемой и для экономики, и для покупателей была бы ставка около 5 процентов», — заключил экономист.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека не станет экзотикой благодаря адресным программам. По словам председателя регулятора, после окончания массовой программы льготной ипотеки останутся адресные, в том числе пользующаяся большой популярностью среди граждан семейная ипотека.