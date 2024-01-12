Россиянам раскрыли самые дешевые направления для путешествий в январе

АТОР: в январе самыми дешевыми направлениями для путешествий стали Египет и ОАЭ

Египет и ОАЭ стали самыми доступными для россиян по стоимости туристическими направлениями. Такие данные раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Турпакеты в эти страны на 10 дней можно приобрести за 85 тысяч рублей на двоих, уточнили эксперты. Третье место в списке самых дешевых мест для путешествий разделили между собой китайский остров Хайнань и Гоа, Индия. Путевка туда вместе с перелетом будет стоить 125-126 тысяч рублей на двоих.

На четвертой строчке оказался Бахрейн (148 тысяч рублей), а на пятой — Таиланд (минимум 154 тысячи рублей на двоих). «Самые дорогие направления в январе — это Сейшелы и Маврикий (минимум 255-304 тысяч рублей на двоих за отдых в весьма скромных отелях)», — добавили в АТОР.

Ранее в январе стало известно, что шесть стран стали обладателями самых сильных паспортов в 2024 году. Лидерами списка стали Германия, Франция, Испания, Италия, Япония и Сингапур. Россию тем временем понизили в рейтинге.