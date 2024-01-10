Россию понизили в рейтинге стран с самыми сильными паспортами

Франция, Германия и Италия стали странами с самыми сильными паспортами

Шесть стран, в том числе две азиатские и четыре европейские, стали обладателями самых сильных паспортов в 2024 году. Россию тем временем понизили в рейтинге, свидетельствуют результаты исследования международной консалтинговой компании Henley & Partners.

Лидерами списка стали Германия, Франция, Испания, Италия, Япония и Сингапур. Граждане этих стран имеют безвизовый доступ в 194 государства и территории из 227 проанализированных.

На второй строчке расположились Швеция, Финляндия и Южная Корея с 193 безвизовыми направлениями. На третьем месте оказались Нидерланды, Дания, Австрия и Ирландия.

Россия заняла в рейтинге 51-е место. Ее граждане могут ездить по 119 направлениям без предварительного получения визы. В 2023 году РФ в этом рейтинге занимала 49-е место.

Последняя строчка в рейтинге отошла Афганистану. Его жители могут путешествовать без визы только в 28 стран.

Ранее в январе стало известно, что Румыния и Болгария начнут выдавать краткосрочный шенген с 1 апреля 2024 года. Такие визы дают их обладателям право въезжать во все государства-члены Шенгенского соглашения и находиться там до 90 дней в течение 180-дневного периода.

