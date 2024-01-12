Россиянин описал жителей Монголии фразой «любят выпить до безумия»

Российский путешественник побывал в Монголии и рассказал, что местные жители делают алкоголь из молока. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Очень любят выпить, прямо до безумия», — такой фразой описал блогер монголов. При этом он отметил, что в азиатской стране отсутствует сырье для производства алкогольных напитков, поэтому люди нашли способ изготавливать спиртное с помощью домашнего скота.

Один из таких напитков, арак, делают из кумыса — кобыльего молока. По словам россиянина, крепость арака может достигать 30 градусов, а при его употреблении начинается обильное потоотделение.

Блогер добавил, что монгольскую водку, архи, крепостью 38-40 градусов готовят из козьего молока. По вкусу архи напоминает именно молочный, а не алкогольный напиток. «Эту водку даже не закусывают и пьют из пиал или чашек», — отметил он.

Ранее этот же тревел-блогер перечислил несколько вещей, поразивших его во время поездки по Монголии. Так, он удивился дорожным знакам, которые устанавливают в степи, где вообще нет дорог. По его словам, таблички просто показывают направление.