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19:19, 12 января 2024Путешествия

Россиянина с гипсом на ноге сняли с рейса в аэропорту Москвы

TourDom: россиянина с гипсом на ноге сняли с рейса во Внуково

Фото: Артем Килькин / Коммерсантъ

Россиянина с гипсом на ноге сняли с рейса в московском аэропорту Внуково, но посадили в Шереметьево. Об этом сообщает портал TourDom.

По данным источника, 20-летний мужчина с сопровождающим должен был лететь в Саратов из Москвы на операцию. Пассажиры прошли регистрацию и досмотр, но в посадке россиянину отказали из-за гипса. Сотрудники популярного лоукостера объяснили это тем, что мужчина якобы не сможет подняться по трапу, и подчеркнули, что ему надо было предупредить авиакомпанию о травме заранее.

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Как пишет издание, пассажирам все-таки удалось улететь в Саратов в этот же день. Они оперативно купили билеты на следующий самолет этого же лоукостера, который вылетал из Шереметьево. Там у представителей авиаперевозчика вопросов к россиянину не возникло. Отмечается, что после прилета мужчину госпитализировали перед предстоящей операцией.

Ранее сообщалось, что сотрудники иностранной авиакомпании вынудили пассажирку-инвалида с параличом ног подниматься в самолет самостоятельно. По словам путешественницы, на взлетной полосе находился специальный пандус, но ей не предложили им воспользоваться.

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      Марина Черняк
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