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16:27, 12 января 2024Силовые структуры

Россиянину продлили арест за подготовку теракта против главы предприятия ОПК

Обвиняемому в подготовке теракта в Ижевске продлили арест

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Удмуртии суд продлил арест 33-летнему обвиняемому в подготовке теракта против руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ижевске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Отмечается, что россиянин будет находиться в СИЗО до 16 марта.

18 декабря стало известно, что в Ижевске ФСБ предотвратила теракт против главы оборонного завода. Теракт готовился по заданию Украины. Фигурант планировал использовать самодельное взрывное устройство: у него изъяли компоненты для изготовления СВУ и средства связи с перепиской с украинскими кураторами.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту») и части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

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      Екатерина Кашурникова
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