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17:08, 12 января 2024Силовые структуры

Российский пенсионер поругался с сиделкой и выстрелил в нее из обреза

В Воронеже пенсионер-инвалид выстрелил в сиделку из обреза во время ссоры

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Воронеже пенсионер-инвалид поругался с сиделкой и выстрелил в нее из обреза охотничьего ружья. Об это сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, все произошло 10 января. 80-летний мужчина, находясь в своей квартире, поругался с 39-летней сиделкой и взялся за обрез. Жизни потерпевшей ничего не угрожает, несмотря на полученные травмы.

В отношении нападавшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 по части 1 статьи 105 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Как уточнил источник РЕН ТВ, оружие, из которого стрелял пенсионер, не было зарегистрировано.

Ранее 32-летний житель Пензенской области забил водителя палкой из-за громкой музыки в машине.

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      Олеся Мицкевич
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