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08:00, 12 января 2024Из жизни

Семья порномодели поблагодарила ее за выбор такой карьеры

Rosie Clarke

Rosie Clarke. Фото: @itsrosieclarkee

Порномодель из Австралии рассказала о том, как изменилось отношение семьи к ее карьере. Об этом пишет Yahoo Lifestyle.

33-летняя звезда платформы OnlyFans Рози Кларк переехала из Британии в Австралию в 2020 году прямо перед началом пандемии COVID-19. Хотя у Кларк был диплом маркетолога, она не могла найти работу не только по профессии, но и в любой другой сфере. В конце концов девушка устроилась работать в бар, где нужно было обслуживать клиентов в белье, после она перешла в службу доставки с полуобнаженными курьерами.

Хотя семья знала о трудностях, с которыми столкнулась Кларк, первое время ее родственников шокировал такой способ заработка. Непонимание усилилось, когда девушка создала профиль на OnlyFans и стала рекламировать платный эротический контент в соцсетях.

Начав зарабатывать больше, Кларк стала делать семье экстравагантные подарки. Она оплатила сестрам поездку в Париж, а на день рождения мамы арендовала роскошный особняк для всех родных в Брайтоне. После этого родственники стали благодарить Кларк за выбор прибыльной профессии.

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Сейчас Кларк зарабатывает около 200 тысяч австралийских долларов в год (около 12 миллионов рублей), создавая эротический контент. Она также подрабатывает стриптизершей и барменшей.

Ранее порномодель-спортсменка с платформы OnlyFans рассказала о любви мужчин к ее мускулам. По ее словам, мужчинам нравится, когда она унижает их и угрожает избить.

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      Алиса Дмитриева
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