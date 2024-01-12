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10:19, 12 января 2024Ценности

Сестра Ким Кардашьян снялась с полуголой грудью

Фото: @khloekardashian / @gregswalesart / @tmrwmag

Американская телезвезда Хлои Кардашьян снялась полуголой для модного блога агентства tmrw. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя предпринимательница предстала перед камерой в застегнутом на боку черном жакете и капроновых колготках. Она держит в руке красное яблоко, которое прикрывает ее обнаженную грудь. Также визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты уложили волосы в гладкий пучок и дополнили образ массивными серьгами.

Поклонники восхитились внешним видом сестры Ким Кардашьян, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Так красиво», «Просто потрясающе», «Огонь!», «Великолепная», «Королева», — высказывались они.

Ранее Хлои Кардашьян заподозрили в новой пластической операции из-за одной детали на фото. Тогда телезвезда поделилась снимком, на котором она была запечатлена в полупрозрачном блестящем топе. Фанаты не оценили фото знаменитости и предположили, что ее нос подвергся хирургическому вмешательству.

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      Мария Винар
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