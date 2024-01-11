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19:17, 11 января 2024Ценности

Хлои Кардашьян заподозрили в новой пластике из-за одной детали на фото

Фото: @khloekardashian

Фанаты заподозрили американскую телезвезду Хлои Кардашьян в новой пластической операции из-за одной детали на фото. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя предпринимательница поделилась снимком, на котором она позирует перед камерой в полупрозрачном сияющем топе. При этом она сделала макияж в стиле smoky eyes и уложила волосы в объемные локоны.

Поклонники не оценили внешний вид знаменитости и предположили, что ее нос подвергся хирургическому вмешательству. «Ее нос выглядит странно выпуклым. Что она вновь сделала со своим лицом?», «Новое лицо каждую неделю», «Как будто этот кадр создала нейросеть», «С каждым днем ты теряешь свою индивидуальность. Когда ты уже очнешься?», «Пора уже принять себя», — высказывались они.

Ранее Хлои Кардашьян появилась в новом выпуске The Kardashians без макияжа и удивила пользователей сети.

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      Мария Винар
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