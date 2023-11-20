В сети удивились внешности Хлои Кардашьян без макияжа и фильтров

Американская телезвезда Хлои Кардашьян появилась в новом выпуске The Kardashians без макияжа и удивила пользователей сети. Соответствующий отрывок реалити-шоу и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

39-летняя знаменитость предстала в черном спортивном топе и с тугим пучком на голове. При этом видно, что на ее лице отсутствует косметика, а сами скриншоты не обработаны фильтрами и инструментами фотошопа.

Читатели портала не поверили в то, что на размещенных кадрах запечатлена Кардашьян, и принялись писать об этом в комментариях под материалом. «Мне ее жаль, потому что она не может принять себя такой, какая она есть», «Такие неприятные комментарии в адрес женщины, над которой постоянно издеваются. Никто из нас не идеален», «Ее фото без макияжа объясняют, почему она до сих пор одинока: ее партнеры считают, что они засыпают с женщиной, но просыпаются с кем-то, похожим на мужчину», «Здесь она показала, какая она храбрая и способна выйти на тренировку без макияжа», «Она очень хорошенькая, но почему-то не может себя принять», — высказывались они.

Ранее Хлои Кардашьян разместила новый снимок и была поднята на смех в сети. Знаменитость поделилась совместным фото со своей матерью Крис Дженнер, на котором они запечатлены обнимающимися друг с другом. При этом родственницы улыбаются и позируют, повернувшись к камере боком. Однако подписчики заметили одну деталь на снимке и уличили Кардашьян в применении неудачного фотошопа.