Стало известно о готовящемся ударе Британии и США по позициям хуситов в Йемене

Times: Британия и США нанесут удары с воздуха по позициям хуситов в Йемене

Великобритания присоединится к США для нанесения ударов с воздуха по военным объектам хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. О готовящемся плане сообщил корреспондент британской The Times Стивен Суинфорд в соцсети X.

Он уточнил, что обстрел может состояться уже в ночь с 11 на 12 января. По его информации, премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак проинформировал министров о «неизбежном военном вмешательстве».

10 января хуситы впервые напали на военный корабль США в Красном море. Нападение было совершено в ответ на атаку на их военно-морские силы 31 декабря с американской стороны. Атака была совершена с помощью баллистических и противокорабельных ракет, а также беспилотников