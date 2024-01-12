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02:23, 12 января 2024Мир

Стало известно о готовящемся ударе Британии и США по позициям хуситов в Йемене

Times: Британия и США нанесут удары с воздуха по позициям хуситов в Йемене

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Великобритания присоединится к США для нанесения ударов с воздуха по военным объектам хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. О готовящемся плане сообщил корреспондент британской The Times Стивен Суинфорд в соцсети X.

Он уточнил, что обстрел может состояться уже в ночь с 11 на 12 января. По его информации, премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак проинформировал министров о «неизбежном военном вмешательстве».

10 января хуситы впервые напали на военный корабль США в Красном море. Нападение было совершено в ответ на атаку на их военно-морские силы 31 декабря с американской стороны. Атака была совершена с помощью баллистических и противокорабельных ракет, а также беспилотников

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      Марина Совина
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