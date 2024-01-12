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19:06, 12 января 2024Среда обитания

Стало известно о наследстве Юрия Соломина

Life.ru: Юрий Соломин владел двумя квартирами в Москве и дачей

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Советский и российский актер и режиссер, бывший художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, которого не стало 11 января, владел двумя квартирами в Москве и дачей в Подмосковье. О его наследстве стало известно порталу Life.ru.

По информации источника, одна из двух квартир, которые находились в собственности Соломина, располагается в центре Москвы возле Патриарших прудов и Тверского бульвара, в Спиридоньевском переулке — именно в ней артист провел свои последние дни. В данный момент в этой квартире прописаны дочь режиссера Дарья и внучка Александра. Площадь объекта составляет 80 квадратных метров. Что касается стоимости, то лот такого же метража, находящийся несколькими этажами выше, продавец выставил на продажу за 145 миллионов рублей.

Другая квартира Соломина также находится в центре столицы, недалеко от станций метро «Третьяковская» и «Новокузнецкая», в Старом Толмачевском переулке. Рыночная стоимость объекта площадью 116 «квадратов» оценивается примерно в 70 миллионов рублей.

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Помимо двух квартир, у семьи Соломиных был участок в дачном поселке Валентиновка (в данный момент входит в черту подмосковного города Королева), где с 1940-х годов создавались дачно-строительные кооперативы МХАТа и Малого театра. Речь идет об объекте площадью 23 сотки, на котором расположен двухэтажный деревянный дом в 100 «квадратов» с двумя спальнями, кухней, гостиной, душевой и гардеробной комнатой, а также проведенными кабельным телевидением и интернетом. Для стоянки предусмотрена парковочная зона на четыре автомобиля. Помимо этого, на участке высажены несколько плодовых деревьев, вековые сосны, ели и клены. В последнее время коттедж был доступен для аренды за 43 тысячи рублей в месяц.

Ранее в этот же день стало известно, что актер Михаил Ефремов, который в данный момент отбывает наказание в колонии, официально стал владельцем двух квартир в Москве, которые достались ему в наследство.

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      Полина Кислицына
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