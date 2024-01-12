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10:30, 12 января 2024Среда обитания

Ефремов получил две квартиры в Москве

Актер Михаил Ефремов стал владельцем двух квартир в Москве

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии, официально стал владельцем двух квартир в Москве, доставшихся ему в наследство. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ефремов получил квартиры стоимостью в 50 и 30 миллионов рублей от дяди, концертмейстра Александра Покровского. По данным канала, актер также погасил все задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС), в том числе имущественные налоги.

Ранее юристы отказались оспаривать право Ефремова на одну из наследственных квартир. Знакомые актера Алексей и Наталья Громовы утверждали, что Покровский хотел оставить жилье им, однако при жизни на него было оказано давление. Адвокаты посчитали, что у супругов нет шансов выиграть в суде, несмотря на имеющееся у них видео, на котором дядя Ефремова просит не передавать имущество племяннику.

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      Александра Качан
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