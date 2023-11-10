Знакомые Ефремова потеряли возможность отсудить у него квартиру

Shot: юристы отказались оспаривать право Ефремова на наследственную квартиру

Юристы отказались оспаривать право актера Михаила Ефремова на квартиру в Москве, которая досталась ему в наследство от дяди Александра Покровского. О том, что занимающие жилплощадь знакомые артиста потеряли возможность отсудить объект, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, юристы считают, что желающие получить квартиру Ефремова на Олимпийском проспекте

Алексей и Наталья Громовы не имеют шансов выиграть в суде, несмотря на обнародованное ими видео, на котором дядя Ефремова просит не передавать имущество племяннику. По этой причине эксперты решили не браться за это дело.

Громовы обратились к отбывающему наказание в колонии Ефремову с просьбой не выселять их из квартиры. «Уважаемый Михаил Олегович, желаем вам скорейшего выправления жизненной ситуации. Мы пошли вам навстречу, помогали вашему дяде. Ухаживали за Александром Борисовичем длительный срок и от всей души. Относились и к вам со всей душой. Мы договаривались, что вы не будете нас выселять и отбирать жилье. Надеемся на понимание», — написала пара.

Ранее сообщалось, что Ефремов обманул Громовых, пообещав переписать на них свою часть квартиры в столице. Половина жилья досталась ему от дяди, а оставшуюся часть объекта жена Покровского Нина завещала Алексею и Наталье. Громовы считают, что актер попытается вынудить их покинуть квартиру.