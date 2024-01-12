Стилисты перечислили главные тренды 2024 года

Стилист Патрик Кенгер: одежда из переработанных материалов — тренд 2024 года

Журналисты Business Insider совместно со стилистами перечислили главные тренды 2024 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В первую очередь эксперты отметили одежду из переработанных и органических материалов, а также из текстурированных тканей, например, жаккардовых и твида. Вдобавок специалисты обратили внимание на стиль унисекс. «Ожидается, что унисекс-силуэты будут занимать видное место как в высокой моде, так и в повседневных образах», — рассказал персональный стилист Патрик Кенгер.

Кроме того, в моде будут преобладать монохромные образы, вещи цвета металлик и стиль в одежде gorpcore («горпкор»). «Этот стиль сочетает в себе одежду для активного отдыха и спорта с повседневной», — объяснила стилистка Алекса Ривера.

Среди прочего, актуальными окажутся яркие цвета, элегантные вещи без логотипов марок и наряды в стиле преппи и ретро. В то же время, по их словам, популярными станут прозрачные ткани, объемная верхняя одежда и массивные украшения. «Пусть вся ваша одежда в образе будет простой, а аксессуары — яркими и привлекающими внимание», — заключила дизайнер Дезери Келли.

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