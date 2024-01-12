Старейший стриптизер Великобритании рассказал о работе на русскую мафию

Старейший стриптизер Великобритании назвал адреналин своим секретом молодости

55-летний стриптизер из Великобритании Майк Стрэттон рассказал о самых вопиющих случаях в своей карьере. Его откровения публикует Metro.

Стрэттон проработал стриптизером 38 лет и не собирается уходить на пенсию. Сейчас он владеет своим стриптиз-агентством, но сам тоже часто выезжает на вызовы: он утверждает, что у него нет отбоя от клиенток. Если ему предлагают выступить на дне рождения, он всегда спрашивает возраст именинницы. Клиенток моложе 25 он уже считает слишком молодыми для себя, а женщин старше 50 называет своими главными поклонницами. «Я для них как кошачья мята», — похвастался стриптизер. Он добавил, что считает своим секретом молодости адреналин, который выделяется во время выступлений.

Ничто не может сравниться с выходом на сцену. Прилив адреналина, который испытываешь при этом, совершенно потрясающий. Мне кажется, это и помогает мне остаться молодым. Я до сих пор считаю, что мне 25, и я стараюсь соответствовать этому возрасту Майк Стрэттон старейший стриптизер Великобритании

Среди самых примечательных событий за свою карьеру старейший стриптизер страны назвал выступление на похоронах перед 250 гостями, необходимость делать прививку от столбняка из-за укуса поклонницы за ягодицу и вызов к неким представителям русской мафии.

Стрэттон начал карьеру стриптизера сразу после школы. В конце 1980-х он провел девять месяцев на вечеринках на Ибице, затем присоединился к труппе Dreamboys («Мальчики мечты») в Лондоне, а в конце 1990-х основал свою собственную труппу под названием The X-men, которая гастролировала по Великобритании и Европе. По его словам, ему и его коллегам нередко приходилось сбегать после выступлений через черный ход, а на его спине до сих пор остались шрамы, оставленные особо буйными поклонницами.

В 1996 году его труппу пригласили выступать в Санкт-Петербурге перед проститутками, работавшими на русскую мафию. При этом об этом знал только его агент, а сам Стрэттон и его артисты думали, что это обычные зрительницы.

В первый вечер мы были за кулисами и шпионили через занавес… Все эти женщины пришли одетые в бальные платья в стиле Одри Хепберн 1950-х годов. Мы выступили. Это было немного странно, но ладно. А потом оказалось, что все девушки работали на мафию. Они были «дамами ночи», а нас позвали их побаловать. Когда мы вернулись, мы отругали агента за то, что он позволил нам работать на мафию без нашего ведома Майк Стрэттон старейший стриптизер Великобритании

В 2006 году Стрэттону и его труппе поступил заказ воспроизвести сцену из культовой кинокомедии «Мужской стриптиз» на похоронах. Это было последнее желание усопшей женщины, и ее сын решил исполнить ее волю. Для всех гостей церемонии это было сюрпризом.

Люди плакали и говорили, каким она была замечательным человеком. Затем ее сын встал и сказал: «У нее было великолепное чувство юмора, и вы сейчас в этом убедитесь». Заиграла музыка, и нам пришлось подойти к гробу — нас было двое по обе стороны от него — и мы выполнили программу. Люди ошеломленно смотрели на нас. Мы закончили номер, раздались жидкие хлопки, и мы сбежали из церкви. Обычно, когда мы заканчиваем шоу, мы обсуждаем его и не можем остановиться. Но мы тогда все просто молча поехали по домам, травмированные случившимся Майк Стрэттон старейший стриптизер Великобритании

Стриптизер добавил, что все эти годы счастливо женат. Более того, несколько раз он приглашал жену на шоу. Она всякий раз помогала ему и его труппе подзаработать: когда он со сцены объявлял «аукцион», на котором выставлял себя и своих артистов, жена первая делала ставку. Из-за этого остальные зрительницы переставали стесняться и оставляли им больше чаевых.

Ранее житель Великобритании рассказал, как искал подработку, случайно стал стриптизером и заработал деньги на новый дом. По его словам, одним из главных преимуществ стриптиза помимо высокого заработка является повышенное женское внимание.