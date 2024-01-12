Таксистка спасла почти два миллиона рублей пенсионерки от мошенников

В Снежинске таксистка спасла от аферистов пенсионерку, она везла им 1,8 млн руб.

В Снежинске (Челябинская область) таксистка спасла от мошенников пенсионерку, которая везла им 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает 74.RU.

Водитель Татьяна Широкова рассказала, что поздно вечером 22 декабря к ней в машину села пожилая пассажирка в взволнованном состоянии с двумя большими сумками. Женщина начала с ней разговаривать и выяснила, что в одной сумке лежит большая сумма денег, а в другой — вещи для человека, который оказался в больнице.

Оказалось, что люди, которые вызвали ей такси, сказали, что ее дочь сбила человека. Пенсионерка везла им деньги, чтобы дочь отпустили домой. Широкова сразу поняла, что пассажирку хотят обмануть аферисты, поэтому отвезла ее в отделение полиции.

В полиции пострадавшая написала заявление, а потом ее забрала дочь.

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