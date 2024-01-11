Пенсионер поверил мошенникам и остался без квартиры

83-летний житель Колпино лишился квартиры из-за мошенников

83-летний россиянин поверил мошенникам и остался без квартиры. Внимание на случившееся обратил портал «Мегаполис».

Инцидент произошел с пенсионером из города Колпино Ленинградской области. В ноябре прошлого года пожилому мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и рассказал, что злоумышленники якобы пытаются оформить кредит на имя россиянина. Чтобы этого не произошло, собеседник предложил пенсионеру обезопасить свои средства и перевести деньги на «специальные счета». Кроме того, якобы желая помочь пожилому мужчине, «сотрудник банка» убедил его продать принадлежащую ему квартиру. В результате пенсионер поверил сказанному и лишился не только недвижимости, но и более чем 4,6 миллиона рублей — всю эту сумму он передал мошенникам.

Поняв, что его обманули, россиянин обратился в полицию. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»).

Ранее в январе стало известно, что 75-летняя жительница Новосибирска поговорила с мошенниками и осталась без квартиры.