Российская пенсионерка поверила мошенникам и осталась без жилья

В Новосибирске мошенники убедили пенсионерку продать квартиру за полцены

Пожилая 75-летняя жительница Новосибирска доверилась мошенникам и осталась без жилья. Аферисты вынудили ее продать единственную квартиру за полцены, пишет «Прецедент».

Подумав, что с неизвестного номера могут звонить друзья из столицы, пенсионерка взяла трубку. Звонившая представилась сотрудницей Центробанка. Пенсионерке рассказали, что неизвестные завладели ее банковской картой и взяли на ее имя несколько кредитов. По случайности женщина как раз недавно потеряла банковскую карту. Потерпевшую убедили оформить новые займы, а деньги перечислить на расчетные счета третьих лиц — для сохранности.

Позднее новосибирженке сообщили, что некие люди оформили на нее еще один кредит на 10 миллионов рублей, но уже под ее недвижимость. Злоумышленники убедили пенсионерку фиктивно продать студию площадью 36 квадратных метров за 2,6 миллиона рублей. Для подписания документов потребовалось приехать в Москву. В столице пожилую женщину продолжали инструктировать по телефону. Одна из команд аферистов звучала так: «пнуть сотрудников полиции и оказаться в отделении».

О том, что под именем сотрудников регулятора скрываются мошенники, пенсионерке рассказал ее сын. Возбуждено уголовное дело. Однако, пока идет следствие, от женщины требуют покинуть жилье. Покупатель назначил срок до 30 января.

Ранее в другом российском городе, Омске, электромонтер-пенсионер лишился более 2,5 миллиона рублей из-за мошенников. Его убедили оформить три кредита, в том числе под залог квартиры.