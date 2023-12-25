Российский пенсионер отдал мошенникам 2,5 миллиона рублей и заложил квартиру

В Омске пенсионер лишился 2,5 млн рублей и заложил квартиру из-за мошенников

В Омске электромонтер-пенсионер лишился более 2,5 миллиона рублей из-за действий мошенников. Об этом уведомляет местное управление МВД России.

65-летний мужчина получил сообщение якобы от имени начальника, где сообщалось о скором звонке от куратора службы безопасности. Связавшийся с омичем по телефону аферист рассказал о кредитах, взятых на имя пенсионера в различных банках. В доказательство своих слов мошенник предъявил фотографию служебного удостоверения сотрудника Центробанка. Он убедил пенсионера, что согласно его инструкции отменить все прежние кредиты можно, переведя деньги на «единый корреспондентский счет». Пенсионера также предупредили об уголовной ответственности за разглашение конфиденциальной информации.

Доверившись аферистам, за пару дней мужчина взял два займа на сумму 1,5 миллиона рублей и перевел средства преступникам. Третий кредит, на который согласился житель Омска, оформлялся под залог его двухкомнатной квартиры.

Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, мошенники разыскиваются.

Ранее в другом российском городе, Корсаков Сахалинской области, капитана юстиции заподозрили в краже жилья у пенсионерки. Знакомый следовательницы оформил с пожилой женщиной договор купли-продажи и получил право собственности на квартиру. Затем жилплощадь была переоформлена на мужа аферистки.