Следователя заподозрили в краже квартиры у пенсионерки

На Сахалине следователя заподозрили в краже жилья у пенсионерки

В городе Корсаков Сахалинской области капитан юстиции подозревается в краже жилья у пенсионерки. Об афере с недвижимостью пожилой россиянки пишет Baza в Telegram-канале.

Следовательница работает в местном управлении МВД с 2014 года. Осенью 2022-го она узнала о квартире стоимостью семь миллионов рублей, которой владеет 73-летняя горожанка. В краже сотруднице следствия помогал ее знакомый, которого она не посвятила в свои планы.

Он должен был оформить с пенсионеркой договор купли-продажи и получить право собственности на квартиру. Затем жилплощадь была переоформлена на мужа обвиняемой. В итоге пожилая женщина осталась без крыши над головой. Следственный комитет возбудил дело по статье о мошенничестве. Аферистке грозит до 10 лет лишения свободы.

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