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13:59, 29 ноября 2023Среда обитания

Следователя заподозрили в краже квартиры у пенсионерки

На Сахалине следователя заподозрили в краже жилья у пенсионерки

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В городе Корсаков Сахалинской области капитан юстиции подозревается в краже жилья у пенсионерки. Об афере с недвижимостью пожилой россиянки пишет Baza в Telegram-канале.

Следовательница работает в местном управлении МВД с 2014 года. Осенью 2022-го она узнала о квартире стоимостью семь миллионов рублей, которой владеет 73-летняя горожанка. В краже сотруднице следствия помогал ее знакомый, которого она не посвятила в свои планы.

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Он должен был оформить с пенсионеркой договор купли-продажи и получить право собственности на квартиру. Затем жилплощадь была переоформлена на мужа обвиняемой. В итоге пожилая женщина осталась без крыши над головой. Следственный комитет возбудил дело по статье о мошенничестве. Аферистке грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Уфе российский инспектор ГИБДД явился с повинной в региональное управление МВД из-за организации похищения и пыток друга. Потерпевший пришел к полицейскому в гости, а когда тот отвлекся, украл у него 125 тысяч рублей. Деньги он быстро проиграл в онлайн-казино и вскоре тоже пришел к следователям с признанием.

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      Виктория Клабукова
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