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01:13, 12 января 2024Мир

ЕК задумалась об уступках Венгрии ради многомиллиардной помощи Украине

FT: ЕК готова пойти на уступки Венгрии ради €50 млрд помощи Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) готова пойти на уступки Венгрии, чтобы достичь финансовой поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро. Об этом стало известно Financial Times (FT).

В частности, ЕК не возражает против проведения ежегодного аудита помощи Киеву. Также в Еврокомиссии задумались о добавлении пункта об «аварийном торможении», в соответствии с которым любая страна-участница может выразить свои опасения насчет финансирования Украины и вынести данную тему на обсуждение на саммите ЕС.

По словам источника FT, венгерская сторона «настроена на переговоры».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт согласится на выделение денег Украине Европейским союзом лишь в случае пересмотра способа финансирования. В соответствии с планом Будапешта, ЕС ежегодно может выделять Украине гранты и кредиты на сумму 12,5 миллиарда евро в течение четырех лет вместо ранее предложенного пакета в размере 50 миллиардов евро.

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      Марина Совина
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