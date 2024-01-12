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12:27, 12 января 2024Бывший СССР

В Абхазии допустили появление пункта базирования ВМФ России уже в 2024 году

Совбез Абхазии: пункт базирования ВМФ России может начать работу уже в 2024 году

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Пункт постоянного базирования Военно-морского флота (ВМФ) России в Абхазии может начать работу уже в 2024 году. Его скорое появление допустил секретарь абхазского Совета безопасности Сергей Шамба, передает РИА Новости.

«Строительные работы в Очамчирской бухте, где будет располагаться пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России, пока не идут, на данном этапе он проектируется», — сказал секретарь Совбеза. При этом он подчеркнул, что функционирование пункта может начаться уже у этом году.

Шамба заявил, что строительство пункта ВМФ России отвечает букве и духу соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве. По его словам, Москва взяла обязательства по обеспечению безопасности Абхазии, и с 2008 года у республики не было инцидентов с захватом судов в море.

Ранее главнокомандующий российского ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что флот будет усилен ударными беспилотниками «Охотник» и «Иноходец». «Особое внимание уделяется развитию беспилотной авиации», — сказал военный.

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      Алевтина Запольская
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