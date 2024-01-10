ВМФ России усилят ударными беспилотниками «Охотник» и «Иноходец»

Главком ВМФ России: флот будет усилен беспилотниками «Охотник» и «Иноходец»

Военно-морской флот (ВМФ) России будет усилен ударными беспилотниками «Охотник» и «Иноходец». Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

«Особое внимание уделяется развитию беспилотной авиации», — сказал военный.

По его словам, повышение боевых возможностей противолодочной и морской разведывательной авиации будет осуществлено в результате модернизации самолетов Ту-142МЗ и Ил-38 и вертолетов Ка-27 и Ка-31Р. Развитие морской штурмовой и истребительной авиации обеспечит перевооружение на самолеты поколения 4++. Также флот планируется усилить перспективными авиационными системами.

В декабре 2023 года ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что четыре флота и одна Каспийская флотилия вернулись в непосредственное подчинение главнокомандующему ВМФ России.