AT: Россия уничтожила важнейшие средства ПВО около ключевых объектов в Киеве

Украина остро нуждается в новых средствах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил бывший помощник замминистра обороны США и обозреватель Стивен Брайен в статье для Asia Times (AT).

Он напомнил, что США и их союзники по НАТО поставили Украине различные типы систем ПВО, в том числе Patriot, NASAMS и IRIS-T. Также Соединенные штаты поставили Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger. Кроме того, Украина разместила вокруг Киева российские системы ПВО С-300С и «Бук-1М».

В то же время Брайен отметил неэффективность данных систем. Он пояснил, что поставленные НАТО комплексы ПВО не имеют отлаженного механизма взаимодействия друг с другом, они не встроены должным образом в общую систему обороны Украины и разбросаны по всей стране. Кроме того, отсутствуют точные данные о том, сколько поставленных Западом систем все еще способны функционировать после ударов российской армии.

Брайен также отметил, что Россия уничтожила важнейшие средства ПВО вокруг ключевых объектов, особенно в Киеве. В связи с этим Украина не смогла перехватить российские сверхзвуковые ракеты. Помимо этого ВС России заглушили радары Patriot и перегрузили украинские системы ПВО, утверждает он. Брайен добавил, что после этого Украина обратилась к НАТО и США с просьбой о поставке дополнительных ракет ПВО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна крайне нуждается в современных системах противовоздушной обороны. По его словам, Украина способна отразить в среднем 70 процентов российских ударов.