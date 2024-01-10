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16:37, 10 января 2024Бывший СССР

Зеленский назвал системы ПВО нехваткой №1

Зеленский признался, что Украина крайне нуждается в современных системах ПВО
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украина крайне нуждается в современных системах противовоздушной обороны (ПВО). На нехватку техники пожаловался глава государства Владимир Зеленский, передает «Украинская правда».

«Что касается того, что мы с партнерами не в состоянии в ближайшее время производить — это современные системы противовоздушной обороны. Этого не хватает очень сильно», — сказал он.

Он назвал системы ПВО «тем, чего не хватает №1». По его словам, Украина способна отразить в среднем 70 процентов российских ударов.

Ранее глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев рассчитывает на объявление Западом решения об укреплении украинской системы ПВО после заседания Совета Украина-НАТО.

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      Алевтина Запольская
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