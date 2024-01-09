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19:41, 9 января 2024Бывший СССР

В Киеве возложили надежду на скорейшую помощь Запада с укреплением ПВО

Кулеба: Киев ждет от Запада скорейшей помощи с укреплением ПВО

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев ждет, что после заседания Совета Украина-НАТО Запад объявит об укреплении украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). На скорейшее получение помощи возложил надежду министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба в интервью Politico.

«Обеспечение регулярных поставок ракет для Patriot, IRIS-T, NASAMS и других систем является главным приоритетом, который должен быть исполнен сегодня, не завтра», — сказал министр.

Кулеба призвал союзников Киева мобилизовать все имеющиеся ресурсы для усиления ПВО Украины, выделяя как новые системы и боеприпасы к ним.

Ранее издание The New York Times сообщило, что США скоро не смогут продолжать поставлять Киеву ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Стоимость каждой ракеты составляет от 2 до 4 миллионов долларов за штуку.

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