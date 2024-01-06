В США заявили об исчерпании возможностей поставок ракет ПВО для Украины

NYT: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты-перехватчики для Patriot

США скоро не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса Patriot. О скором исчерпании возможностей поставок сообщила газета New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона.

Отмечается, что стоимость каждой ракеты составляет от 2 до 4 миллионов долларов за штуку.

Если Украина лишится возможности эксплуатировать эти комплексы, то уязвимость инфраструктурных и военных объектов для ракетных ударов ВС РФ значительно возрастет, так как ПВО не сможет противодействовать ударам баллистических ракет.

Ранее Госдеп усомнился в возможности поддерживать Украину на уровне прошлых лет. В ведомстве уточнили, что размер оказываемой Киеву помощи вряд ли достигнет показателей 2022-2023 годов.

Спикер Палаты представителей США, республиканец от Луизианы Майк Джонсон отметил, что контроль за южной границей США сейчас намного важнее Украины для республиканцев, а национальная безопасность «начинается на наших границах». По мнению Джонсона, нынешняя администрация Белого дома не сделала ничего вразумительного для контроля над границей с Мексикой, в то время как запрашивает миллиарды долларов на помощь Украине.