Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 6 января 2024Мир

В США заявили об исчерпании возможностей поставок ракет ПВО для Украины

NYT: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты-перехватчики для Patriot
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США скоро не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса Patriot. О скором исчерпании возможностей поставок сообщила газета New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона.

Отмечается, что стоимость каждой ракеты составляет от 2 до 4 миллионов долларов за штуку.

Если Украина лишится возможности эксплуатировать эти комплексы, то уязвимость инфраструктурных и военных объектов для ракетных ударов ВС РФ значительно возрастет, так как ПВО не сможет противодействовать ударам баллистических ракет.

Ранее Госдеп усомнился в возможности поддерживать Украину на уровне прошлых лет. В ведомстве уточнили, что размер оказываемой Киеву помощи вряд ли достигнет показателей 2022-2023 годов.

Спикер Палаты представителей США, республиканец от Луизианы Майк Джонсон отметил, что контроль за южной границей США сейчас намного важнее Украины для республиканцев, а национальная безопасность «начинается на наших границах». По мнению Джонсона, нынешняя администрация Белого дома не сделала ничего вразумительного для контроля над границей с Мексикой, в то время как запрашивает миллиарды долларов на помощь Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Тело внука Хрущева нашли в квартире в центре Москвы. Незадолго до смерти он позвонил другу

      Ивлеева уехала из России

      Главный тренер «Ариса» высказался о будущем Кокорина в клубе

      Зеленский призвал Запад передать замороженные российские активы Украине

      Стала известна реакция Ким Кардашьян на сравнения с новой женой Канье Уэста

      Россиянин выбросил пьяного друга из окна

      Курьер привез россиянке укроп с экзотическим насекомым

      Тело шеф-редактора ГТРК «Кубань» нашли в частном доме в Краснодаре

      Российские средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

      В России отреагировали на перенос Данией поставки F-16 Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости