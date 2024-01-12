В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Около 14:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — пояснили в министерстве.

По их данным, беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области дежурными системами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели более 10 обстрелов территории Белгородской области. В частности, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Белгородском районе пять раз обстреляли из гранатомета, а также атаковали с помощью дрона-камикадзе село Устинка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.