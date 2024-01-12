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15:22, 12 января 2024Россия

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Белгородской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Около 14:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — пояснили в министерстве.

По их данным, беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области дежурными системами противовоздушной обороны (ПВО).

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Ранее стало известно, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели более 10 обстрелов территории Белгородской области. В частности, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Белгородском районе пять раз обстреляли из гранатомета, а также атаковали с помощью дрона-камикадзе село Устинка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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