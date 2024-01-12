Белгородский губернатор рассказал об ударах ВСУ по региону

Белгородский губернатор Гладков: за сутки ВСУ более 10 раз обстреляли регион

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели более 10 обстрелов территории Белгородской области. Об этом в пятницу, 12 января, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Белгородском районе пять раз обстреляли из гранатомета, а также атаковали с помощью дрона-камикадзе село Устинка. Пострадавших и разрушений нет. В Новой Нелидовке в одном из домов выбило окна. В поселке Разумное пострадали четыре автомобиля и одна хозяйственная постройка, в поселке Новосадовый — частный дом.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. Разрушений и пострадавших нет. Село Тишанка атаковали с помощью двух беспилотников. Поврежден объект системы электроснабжения. Подача электричества уже восстановлена, отметил губернатор.