В Киргизии предложили бороться с вебкамом

В парламент Киргизии внесли законопроект о криминализации вебкам-индустрии

Депутат Нурланбек Азыгалиев внес в парламент Киргизии законопроект, согласно которому вебкам-студиям дадут правовое определение, а сама индустрия будет криминализована. Об этом со ссылкой на парламентария сообщил «Sputnik Кыргызстан».

«Молодые девушки, так называемые модели, идут на такой шаг ради легкого заработка. При этом они часто становятся заложницами своих же действий», — заявил Азыгалиев.

Он рассказал, что с «проституцией через интернет» необходимо бороться, потому что проблема приняла широкий размах как в Киргизии, так и в других странах.

Автор законопроекта предлагает штрафовать организаторов вебкам-студий на 200-300 тысяч сомов (198-298 тысяч рублей) или лишать свободы на срок до пяти лет.

Кампания по борьбе за нравственность в республике началась осенью 2023 года. 30 ноября 2023 года вице-премьер Киргизии Камчыбек Ташиев приказал пресечь работу всех интим-салонов в стране.